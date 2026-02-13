SIETE PRESENTE. GIOVANI E ASSOCIAZIONISMO. Aperto il nuovo bando

“Siete Presente. Giovani e associazionismo“: è attivo il nuovo bando.

Finanziato da Regione Toscana – Giovanisì e realizzato da Cesvot, il bando è rivolto agli enti che coinvolgeranno ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni, avvicinandoli al mondo dell’associazionismo e della cittadinanza attiva.

Un’opportunità per sviluppare progetti che valorizzino la partecipazione, il volontariato e l’impegno sociale tra le nuove generazioni.

495.000 € per iniziative di partecipazione giovanile e ricambio generazionale; contributo massimo per progetto di 5.000 €. È rivolto a Enti del Terzo Settore toscani e onlus iscritte all’Anagrafe Unica della Toscana. Il bando resterà attivo fino al 23 febbraio.