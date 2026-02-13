IN AGGIORNAMENTO | Tecnico deceduto in una Rsa. Al vaglio degli inquirenti

Un tecnico è deceduto in seguito allo schiacciamento da un letto antidecubito in una residenza per anziani della Valdinievole.

Stando alle indiscrezioni raccolte, tutte naturalmente da verificare, l’uomo stava sistemando i pistoni che fanno sollevare questo tipo di letti motorizzati.

Per cause in corso di accertamento, uno di questi pistoni avrebbe ceduto facendo ricadere il peso del letto sull’uomo che era al di sotto.

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 17 di venerdì. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati da unoperatrice sanitaria, ma purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare.

Sul posto i medici del Lavoro dell’Asl.