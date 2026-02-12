…a riveder le stelle… . Il libro di Francesco Conforti svelato al San Domenico

“Dal Buio della Pandemia a Riveder le Stelle”, è il libro di Francesco Conforti, medico di famiglia, che ripercorre la storia della vita dell’autore, dal principio fino all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la sua esperienza personale e diretta con il virus, con le considerazioni generali che ne sono ovviamente derivate.

Il volume sarà presentato alla Rsa San Domenico a Pescia sabato 14 febbraio alle 10.

DOVE ACQUISTARLO ►►► Il libro si può acquistare alla Stamperia Benedetti in Piazza Matteotti.

Nel corso della presentazione, Conforti (nella foto di copertina con Cristina Brunelli promotrice dell’iniziativa) ribadirà “l’importanza, sempre attuale e resa ancor più evidente con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, dell’ospedale e delle strutture di accoglienza e cura sul territorio”.

“Ricorrono, per l’ospedale SS Cosma e Damiano, i 250 anni dalla fondazione, ai tempi dell’illuminato Principe Pietro Leopoldo d’Asburgo. Il quale, nel 1775, volle che fosse chiaro che questo edificio era stato eretto per la salute e l’utilità dei popoli della Valdinievole. E che doveva funzionare come nosocomio e anche come brefotrofio, come ausilio per i bambini, in particolare dei più deboli e fragili, quelli abbandonati. Già nel 1775…”.