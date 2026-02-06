FURTI IN ABITAZIONE. Carabinieri di Pescia recuperano la refurtiva. Arrestati extracomunitari. “Li ho inseguiti correndo”

I Carabinieri della Stazione di Pescia, a termine di una complessa attività investigativa in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Pistoia, hanno recuperato un’ingente quantità di refurtiva consistente in monili in oro e alta bigiotteria, orologi, accessori d’abbigliamento e profumi provento di almeno tre furti avvenuti ad Uzzano e nella provincia di Pistoia.

Le indagini hanno permesso l’arresto in flagranza di reato di tre cittadini extracomunitari, colti dal personale del Radiomobile del capoluogo mentre stavano compiendo un furto in abitazione a Pistoia nella serata di lunedi. I tre arrestati, nel corso del processo per direttissima in Tribunale a Pistoia, sono ora in carcere.

Attraverso la ricostruzione dei movimenti fatti dai tre, i militari della Stazione di Pescia (nella foto il comandante Francesco Marraccini) sono riusciti a risalire al “covo” sito in provincia di Lucca.

IL FURTO AD UZZANO, LA TESTIMONIANZA ►►► “Stavo rientrando in casa quando, guardando da fuori, mi sono accorta che all’interno due persone stavano rovistando tra le nostre cose“.

E’ la testimonianza di una signora di Uzzano, la cui abitazione, e dei suoi familiari, è stata presa di mira lo scorso 31 gennaio. Abita nei pressi della Pubblica Assistenza.

“Ho immediatamente allertato le forze dell’ordine, in pochi minuti i Carabinieri di Pescia sono giunti sul posto. Nell’attesa, ho suonato il campanello, perchè i malviventi potessero sentirsi con le spalle al muro e fuggire. Si sono dileguati a piedi verso la rotatoria nell’intersezione con via Francesca Vecchia. Li ho inseguiti correndo e ne è valsa la pena. I due sono saliti su un auto che li stava aspettando e che è volata in direzione Montecatini. Ho preso nota della targa e l’ho comunicata ai Carabinieri“. I militari si sono messi subito al lavoro, sono stati bravissimi”.

La refurtiva, borse di valore e qualche gioiello, è stata restituita.