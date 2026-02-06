DAGLI SPEDALI MEDIEVALI all’ospedale di oggi. Sabato il primo incontro con Alessandro Birindelli

Tre incontri per ricordare i 250 anni dell’Ospedale della Valdinievole:
– spedali pesciatini lungo le strade del Medioevo (sabato 7 febbraio ore 16.30)
– l’Ospedale della Valdinievole: 250 anni di storia (sabato 7 marzo ore 16.30)
– epidemie di Peste e Spagnola a Pescia e in Valleriana (sabato 11 aprile ore 16.30)
DOVE ►►► Sala Maurizio Del Ministro – Fondazione POMA Liberatutti, Pescia
QUANDO ►►► Il primo incontro si terrà sabato 7 febbraio alle 16.30.
I 250 ANNI DELL’OSOPEDALE DI PESCIA ►►► Inizialmente intitolato ai “Santi Cosimo e Damiano”, lo “Spedale per l’assistenza agli indigenti e ai pellegrini” fu fondato da Cosimo III dei Medici nel 1698 e realizzato nella già esistente “Chiesa della Compagnia di San Rocco”, sul lato opposto rispetto all’attuale struttura ospedaliera, nei locali attualmente utilizzati dagli uffici ASL.
Successivamente, nel 1775, il Granduca Pietro Leopoldo volle ampliare lo “Spedale dei Santi Cosimo e Damiano”, che fino ad allora aveva svolto solo funzioni di lazzaretto. Fece pertanto costruire l’”Ospedale nuovo” sul lato opposto della strada. CLICCA QUI PER LA STORIA
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.