DAGLI SPEDALI MEDIEVALI all’ospedale di oggi. Sabato il primo incontro con Alessandro Birindelli

Tre incontri per ricordare i 250 anni dell’Ospedale della Valdinievole: – spedali pesciatini lungo le strade del Medioevo (sabato 7 febbraio ore 16.30) – l’Ospedale della Valdinievole: 250 anni di storia (sabato 7 marzo ore 16.30) – epidemie di Peste e Spagnola a Pescia e in Valleriana (sabato 11 aprile ore 16.30) DOVE ►►► Sala Maurizio Del Ministro – Fondazione POMA Liberatutti, Pescia QUANDO ►►► Il primo incontro si terrà sabato 7 febbraio alle 16.30 .

I 250 ANNI DELL’OSOPEDALE DI PESCIA ►►► Inizialmente intitolato ai “Santi Cosimo e Damiano”, lo “Spedale per l’assistenza agli indigenti e ai pellegrini” fu fondato da Cosimo III dei Medici nel 1698 e realizzato nella già esistente “Chiesa della Compagnia di San Rocco”, sul lato opposto rispetto all’attuale struttura ospedaliera, nei locali attualmente utilizzati dagli uffici ASL.