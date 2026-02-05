FantaSanremo. La pizzeria Coppi Cristina lancia la sua lega

Il FantaSanremo accende l’attesa del Festival: la Pizzeria Coppi lancia la sua Lega con premi in palio.

Anche quest’anno la Pizzeria Coppi sceglie di unire musica e convivialità aderendo al fenomeno del FantaSanremo, il gioco che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di appassionati del Festival della Canzone Italiana.

In occasione dell’edizione 2026 del Festival, la pizzeria lancia la Lega “Pizzeria Coppi”, un’iniziativa aperta a tutti e pensata per rendere ancora più coinvolgente seguire le serate sanremesi, tra pronostici, bonus, malus e momenti di intrattenimento.

Sono previsti premi gastronomici per i migliori classificati della lega, spendibili esclusivamente presso la Pizzeria Coppi:

– 1° classificato: buono pizza del valore di 20€

– 2° classificato: buono pizza del valore di 10€

– 3° classificato: buono pizza del valore di 5 €

La partecipazione è gratuita.

È possibile iscriversi alla Lega “Pizzeria Coppi” entro e non oltre lunedì 23 febbraio alle 23:59, secondo le modalità previste dalla piattaforma FantaSanremo.

I buoni premio potranno essere ritirati e utilizzati presso la Pizzeria Coppi entro 30 giorni dalla conclusione del Festival, previa comunicazione della classifica finale. Decorso tale termine, i premi non riscossi non saranno più validi.

Con questa iniziativa, la Pizzeria Coppi conferma la propria attenzione verso il territorio, offrendo un momento di aggregazione che unisce musica, divertimento e tradizione gastronomica.

Iniziativa promozionale a carattere ricreativo organizzata dalla Pizzeria Coppi.