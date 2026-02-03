Incontri del cuore. Prevenzione della morte improvvisa

Per il ciclo di convegni “Incontri del cuore” l’Istituto tecnico agrario Anzilotti sabato 7 febbraio ospiterà alcuni esperti che parleranno sia agli studenti del triennio che ai cittadini: l’ingresso è libero e il convegno si terrà nella Sala conferenze della scuola, a partire dalle 9. L’iniziativa, giunta alla 16° edizione, appuntamento fisso per chi si interessa di salute e malattie cardiovascolari, è realizzata in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cuore” della Valdinievole, l’Unità Operativa Malattie Cardiovascolari dell’Ospedale della Valdinievole e la USL Toscana Centro. Quest’anno il tema è la prevenzione della morte improvvisa.

Parteciperanno la Dirigente Alessia Bechelli, il sindaco Riccardo Franchi e le dottoresse Giuditta Niccolai e Sara Melani della Direzione Sanitaria che introdurranno gli argomenti e i dottori Marco Comeglio, Stefano Stroppa e William Vergoni.

Il dott. Stroppa, direttore del reparto Cardiologia all’ospedale di Pescia, parlerà di cardiopatia ischemica; a seguire, il dott. Stefano Di Marco parlerà dell’importanza dell’attività fisica nella prevenzione cardiovascolare. La dottoressa Gaia Magnaghi tratterà di microbioma e microbiota e dei danni cardiaci causati dagli stati infiammatori cronici mentre il dott. Francesco De Antoniis, specialista in medicina di emergenza, farà un intervento sui rischi di morte improvvisa e come prevenirla.