CASA DELLA BEFANA, oggi a Veneri. Che sorpresa…

La Casa della Befana, a Veneri, oggi dalle 15 e 30 fino alle 18 e 30, SARA’ UNA GRAN SORPRESA.

Ieri sera a Veneri si è svolta la classica festa della Befana, con la vecchietta in giro per il paese a cantare le strofe e festeggiare nelle varie corti l’arrivo della befana, accolta con bellissimi e buonissimi banchetti… . Sempre ieri la Befana prima nel pomeriggio, ha girato per tutto il paese per portare le calzette e doni a tutti i bambini del paese.

OGGI, 6 GENNAIO ►►►► E per finire oggi dalle 15.30 fino alle 18.30 presso l’ex asilo ci sarà la befana che accoglie tutti i bambini nella sua casetta per dare calzette e caramelle a tutti . Una grande festa per le famiglie e loro bambini.