Colpo di Befana con il TSN Pescia con carabine e pistole ad aria compressa

Tradizionale appuntamento organizzato dal TSN Pescia con la gara open denominata il colpo della befana. Una gara competitiva, con carabine e pistole ad aria compressa, che ha richiamato, sulle linee di tiro solo i tesserati della locale sezione.

Nonostante le distanze e le modalità di tiro previste dal regolamento federale, lo staff operativo ha deciso di raddoppiare il valore del sesto colpo, il colpo della befana!

Nella categoria allievi di carabina primo posto per Lapo Ercolini seguito da Jacopo Silvestri mentre in categoria ragazzi di carabina sul gradino più alto Gioele Silvestri che ha anticipato Ilaria Fanucci.

Nella categoria carabina adulti, gradino più alto per Daniele Vannoni seguito da Jana Calamari, terzo Giuseppe Giovacchini. Nella specialità pistola categoria ragazzi successo per Giosuè Principe mentre nella categoria seniores oro per Antonio Frateschi seguito da Matteo Calamari, Lisa Masotti e Sebo Castelein.

I tiratori pesciatini riprenderanno le attività agonistiche verso la metà del mese di febbraio con la prima gara federale di Siena.