ACHILLE, CONSEGNE PRECISE ED ESPLOSIVE. Sequestro di fuochi d’artificio. Tre denunce

Sui social prometteva consegne a mano su Lucca e in Toscana, ma si rendeva disponibile anche per l’invio fuori regione attraverso puntuali spedizioni.

Questa è la sintesi di uno dei post con cui si presentava “Achille” un nickname epico per “consegne precise ed esplosive”.

I finanzieri del Gruppo di Lucca sono riusciti ad identificare il venditore che, con l’approssimarsi delle festività natalizie, aveva intensificato l’illecito commercio.

Proprio durante uno dei servizi di osservazione le Fiamme Gialle hanno notato la presenza di due giovani che, avvicinandosi ad “Achille”, consegnavano del denaro ricevendo in cambio un piccolo scatolone.

Sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare i 3 soggetti e a verificare il contenuto del plico: materiale pirotecnico artigianale altamente esplosivo.

Tra i prodotti rinvenuti è stata riscontrata la presenza di 3 candelotti esplosivi da oltre 1,200 kg ciascuno, peso superiore anche alla pericolosissima “bomba Maradona” che raggiunge il “solo” chilo.

Le successive attività dei finanzieri hanno permesso di rinvenire complessivamente 685 articoli pirotecnici artigianali, il cui peso supera i 44 kg di materiale esplosivo.