Incendio in un camino ad Altopascio. Evacuate sei persone

È successo ad Altopascio

I vigili del fuoco del comando di Lucca e di Pistoia sono intervenuti, anche con autoscala e autobotte, nelle prime ore del pomeriggio per un incendio sviluppatosi in un cammino di corte di un gruppo di 3 abitazioni.

I fumi hanno interessato tutti e tre gli stabili e un uomo impossibilitato a deambulare è stato affidato alle cure del 118, ma non è stato coinvolto dagli effetti diretti dell’incendio.

A causa dell’inagibilitá dei locali tutti e 6 gli abitanti delle case trovaranno alloggio presso altre strutture o parenti.

I vigili del fuoco stanno ancora operando per il minuto spegnimento di porzioni del tetto e mettere l’area in sicurezza.

Sul posto anche la polizia municipale e il sindaco di Altopascio.