Rinnovo permesso ZTL e comunicazione transito varchi

Il comune di Pescia comunica che a partire dal 1 gennaio e per tutto il mese di gennaio 2026 sarà possibile rinnovare il permesso per il transito e la sosta nelle aree residenti e ZTL.

Coloro che avranno la necessità del solo transito nei varchi per accedere a garage e/o aree private basterà comunicare la targa tramite l’indirizzo e-mail: ztl@comune.pescia.pt.it senza bisogno di alcun pagamento.

Per chi invece necessiterà di rinnovo e/o primo rilascio di permesso per il transito e la sosta nelle aree ztl/ residenti dovrà provvedere al pagamento di € 5,00 e compilare l’apposito modulo presente sul sito web del Comune di Pescia, sotto il menu “Servizi” – “Mobilità e Trasporti”, allegando i documenti richiesti.

Il front office della Polizia locale sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.