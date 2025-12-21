Vittoria di rigori per il Pescia e Tau matato

Torna a sorridere il Pescia che chiude il 2025 con una vittoria esterna 2-0 sul campo dell’Academy Tau. Tre punti che riscattano in pieno la sconfitta di sette giorni fa a Molazzana.Partenza rapida dei padroni di casa ma i rossoneri non si fanno sorprendere e al 12′ passano in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Sisma per atterramento di Spatola. In chiusura di tempo il Tau sfiora il pareggio con con Nottoli ma la sua conclusione termina di poco a lato.Nella ripresa il Pescia prova a chiudere il match anzitempo e si getta in avanti. Al 53′ Piattelli ha la palla buona ma l’estremo difensore locale respinge. Nulla può però al 58′ con Piattelli che dal dischetto spiazza Battistini e raddoppia. Sul finale di gara l’Academy sfiora il gol della bandiera ma il tiro di Bonini sorvola la traversa.