Art Motorsport 2.0 e il rally del Ciocchetto per chiudere il 2025

ART Motorsport 2.0 è pronta ad accendere i motori per l’ultimo atto della stagione rallistica 2025, schierandosi al via del Rally Il Ciocchetto. Sulle strade della tenuta Il Ciocco di Barga, Simone Catanzano e Andrea Gabelloni saranno impegnati sui sedili della Renault Clio Williams. L’occasione, per il driver, di riscattare il ritiro accusato sulle strade del Rally Casciana Terme di settembre e per concludere degnamente una programmazione che ha visto la scuderia pistoiese presente in forze sul territorio nazionale.

Otto le prove speciali di domani, domenica (due – Stadio e NoiTv – da ripetere quattro volte) con partenza della giornata alle 7.30 e arrivo finale alle 15.