Borse di studio e posti alloggio per studenti universitari con handicap

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove un bando relativo alla concessione di borse di studio e posti alloggio per l’a.a. 2025/2026 rivolto a studenti universitari con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n.104/92, o con invalidità non inferiore al 66%.

Il soggetto gestore della misura è l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU).

Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere la fruizione dell’attività didattica e dello studio, attraverso contributi in denaro e/o sottoforma di alloggio e mensa a titolo gratuito. L’importo del contributo in denaro è di massimo 1.000 euro

Le domande per il servizio alloggio devono essere presentate entro il 15 gennaio 2026. In caso di disponibilità residua di posti letto a seguito dell’assegnazione per le richieste pervenute entro il 15 gennaio 2026 potranno essere valutate ulteriori domande presentate entro il 13 febbraio 2026.

Le domande per il servizio mensa e il contributo in denaro devono essere presentate entro il 13 febbraio 2026.