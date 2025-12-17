Concerto di Capodanno al Pacini con l’orchestra internazionale

La grande musica inaugura il nuovo anno grazie all’Associazione Quelli con Pescia nel Cuore e all’Associazione Pescia-Laboratorio Musicale.
Lunedì 5 gennaio alle 21,15, il Teatro Pacini ospiterà il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Piero Papini.
Sul palco:
Alessandra Meozzi, soprano
Alessandro Fantoni, tenore
Stefano Cirrito, clarinetto
Un raffinato programma che attraversa le pagine più celebri di Strauss, Puccini, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Morricone e della grande tradizione melodica italiana.
Prevendita biglietti presso Ottica Brandinelli, telefono 0572476209

