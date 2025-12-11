Open Day all’istituto Agrario con un nuovo indirizzo: costruzione, ambiente e territorio

Immagine di repertorio

Sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18, porte aperte all’Istituto tecnico agrario Anzilotti per il secondo degli Open days, durante il quale gli studenti della secondaria inferiore e le loro famiglie potranno conoscere l’offerta formativa dei due indirizzi, “Agrario, Agroalimentare e Agroindustria” e “Chimica, materiali e biotecnologie” e scoprire le novità per l’anno scolastico prossimo.

In particolare partirà, con l’ufficialità del Ministero dell’Istruzione e del Merito, un nuovo indirizzo che va ad aggiungersi agli altri due: “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Questo percorso quinquennale, erede dell’indirizzo Geometri, formerà tecnici specializzati nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di opere edili e infrastrutturali, con una forte attenzione alla sostenibilità, all’efficienza energetica e alla tutela ambientale.

Gli investimenti fatti per migliorare strutture, attrezzature e spazi grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) negli ultimi anni sono stati ingenti, e hanno permesso di rinnovare laboratori e altri spazi didattici che saranno visitabili per tutto il pomeriggio. A scuola saranno presenti docenti e studenti che risponderanno alle domande e spiegheranno cosa offra la scuola e quali siano le numerose e variegate opportunità post diploma.
L’ultimo appuntamento sarà l’11 gennaio, ma nel frattempo continuano gli stage mattutini per i giovani studenti delle secondarie inferiori: per altre info, scrivere a orientamento@agrariopescia.edu.it o consultare il sito www.agrariopescia.edu.it.

