Open Day all’istituto Agrario con un nuovo indirizzo: costruzione, ambiente e territorio

Sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 18, porte aperte all’Istituto tecnico agrario Anzilotti per il secondo degli Open days, durante il quale gli studenti della secondaria inferiore e le loro famiglie potranno conoscere l’offerta formativa dei due indirizzi, “Agrario, Agroalimentare e Agroindustria” e “Chimica, materiali e biotecnologie” e scoprire le novità per l’anno scolastico prossimo.

In particolare partirà, con l’ufficialità del Ministero dell’Istruzione e del Merito, un nuovo indirizzo che va ad aggiungersi agli altri due: “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Questo percorso quinquennale, erede dell’indirizzo Geometri, formerà tecnici specializzati nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di opere edili e infrastrutturali, con una forte attenzione alla sostenibilità, all’efficienza energetica e alla tutela ambientale.

Gli investimenti fatti per migliorare strutture, attrezzature e spazi grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) negli ultimi anni sono stati ingenti, e hanno permesso di rinnovare laboratori e altri spazi didattici che saranno visitabili per tutto il pomeriggio. A scuola saranno presenti docenti e studenti che risponderanno alle domande e spiegheranno cosa offra la scuola e quali siano le numerose e variegate opportunità post diploma.

L’ultimo appuntamento sarà l’11 gennaio, ma nel frattempo continuano gli stage mattutini per i giovani studenti delle secondarie inferiori: per altre info, scrivere a orientamento@agrariopescia.edu.it o consultare il sito www.agrariopescia.edu.it.