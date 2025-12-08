Vale la regola del tre per il Pescia. Tre reti per tre punti

Ritorna a vincere il Pescia che si impone 3-1 contro Le Case. Tre punti scontati alla vigilia ma che i rossoneri hanno dovuto sudare per conquistarli.

Pronti via e dopo appena 6′ gli ospiti passano in vantaggio con Bellucci. La rete subita scuote i pesciatini che raggiungono il pareggio al 15′ con Tognotti. Nonostante il cambio di risultato, il Pescia non riesce a dare continuità alla manovra con i monsummanesi asserragliati nella loro metà campo e pronti a colpire in contropiede.

Nella ripresa la musica cambia perché i ragazzi di mister Martini prendono sin da subito le redini del gioco e iniziano a spingere sull’acceleratore. Ammazzini si erge protagonista e salva in più di un’occasione porta e risultato. Al 70′, i rossoneri vengono premiati dallo sforzo profuso e passano con Marzi; bolide dal limite dell’area e sfera che si infila sotto la traversa. Prima del fischio di chiusura Busembai mette i definitivi sigilli he appena dentro l’area di rigore chiude l’incontro.