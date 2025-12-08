Sesto successo per la Cestistica. Decisiva la terza frazione

Sesto successo consecutivo per la Cestistica Pescia che si impone a Livorno e vola al secondo posto con 16 punti scavalcando la Libertas Lucca. Quest’ultimi capaci di imporsi tra le mura amiche contro la capolista Gea Grosseto ma penalizzati con partita persa nel turno infrasettimanale contro Legends Carrara.

Dopo un inizio di stagione balbettante, i pesciatini hanno finalmente ingranato la marcia giusta, sei vittorie consecutive e finalmente la squadra è ritornata al completo con il rientro di Ghera dopo una lunga degenza.

<Solita partenza lenta con un atteggiamento non adeguato alla gara che si è mantenuta in equilibrio per due quarti – ha commentato coach Pellegrini. Al rientro dall’intervallo lungo siamo riusciti a ritrovare il nostro gioco sia in attacco che in difesa facendo il break decisivo che ci ha permesso di chiudere la partita>.

I rossoverdi torneranno nuovamente in campo sabato 13 alle 21,15 sul parquet di Pontedera.