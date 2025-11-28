Derby per il Pescia: vincere per rimanere in vetta

Arriva il secondo derby per il Pescia atteso allo stadio Bramalegno dai padroni di casa del Chiesina. Un match importante per entrambe le compagini alla ricerca dei tre punti per dimenticare il turno precedente. Gli amaranto sono reduci dal passo falso esterno di Gorfigliano contro il New Team per 3-2 mentre i rossoneri dal pareggio casalingo contro il Gallicano.

In classifica gli amaranto occupano la sesta posizione con 17 ma una partita da recuperare contro il Cascio mentre i pesciatini con 21 punti si piazzano a meno 1 alle spalle della coppia di testa Cintolese-Ghivizzano.

Le due compagini si sono già affrontate in questa stagione, match valido per la Coppa Toscana e vittoria del Chiesina per 1-0, rete di Forcieri e passaggio del turno.