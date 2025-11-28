Cestistica alla ricerca del poker sul parquet di Calcinaia

Dopo la bellissima vittoria interna contro la Libertas Lucca, la Cestistica si sposta domenica alle 18,30 sul parquet di Calcinaia alla ricerca del quarto successo consecutivo.

Il successo di sette giorni ha di fatto dato nuovo entusiasmo a tutto l’ambiente e soprattutto energia, fiducia e gioco di squadra.

Di fronte i pesciatini troveranno un avversario esperto, affamato e combattivo soprattutto davanti al pubblico amico. In campionato stanno attraversando un periodo altalenante reduce da due sconfitte nelle ultime tre uscite e alla ricerca di continuità di risultati.