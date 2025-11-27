FURTO DI COSMETICI E ABBIGLIAMENTO al supermercato a Pescia. Arrestato nordafricano

La Squadra Volanti del Commissariato di Pescia, ha arrestato un uomo, un nordafricano, domiciliato ad Altopascio per il reato di furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I FATTI ►►► Una Volante stava transitando in via Marconi, nei pressi del supermercato Esselunga, quando gli agenti hanno notato l’addetto alla sicurezza che richiamava loro attenzione per segnalare che il responsabile di un furto appena avvenuto all’interno del supermercato si stava dando alla fuga.

L’uomo, un 26enne con precedenti specifici, aveva sottratto cosmetici, abbigliamento e merce elettronica per un valore complessivo di oltre 500 euro.

Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento dell’uomo, prima con l’autovettura e poi a piedi. Una volta raggiunto nei pressi della stazione ferroviaria, il ladro ha tentato, senza riuscirci, di resistere al fermo e guadagnarsi la fuga.

Bloccato, è stato condotto in Commissariato. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere.