Una gran bella vittoria, solida e convincente: la Cestistica vola

Una bellissima Cestistica Pescia si impone contro la Libertas Lucca mettendo in cascina la terza vittoria consecutiva e piazzandosi di fatto al terzo posto con 12 punti in compagnia degli Sky Walkers Lucca e Valdicornia alle spalle proprio della Libertas con 14 e della Gea Grosseto con 16.

<Partita difficile ma interpretata nella maniera giusta – ha commentato coach Pellegrini. Primi due quarti in assoluta parità poi nella terza frazione abbiamo letteralmente svoltato merito di una grande difesa e una coralità offensiva che ci ha portato a piazzare un parziale importante. Sono veramente felice per i ragazzi e per tutto l’ambiente. Una grande bella vittoria, solida e convincente>.