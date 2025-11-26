SI SCHIANTA CONTRO ALBERO. Illeso il conducente, auto distrutta

Alla guida, un uomo, fortunatamente illeso

Attimi di paura poco prima delle 8 di mercoledì su viale Garibaldi, nei pressi della passerella Sforzini, per un incidente che visto un’autovettura uscire di strada e terminare la propria corsa contro un albero.

Secondo le testimonianze raccolte la vettura stava percorrendo viale Garibaldi in direzione nord. L’uomo alla guida ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro un albero sul lato opposto.

Fortunatamente, l’uomo, seppur dolorante, è uscito da solo dall’abitacolo mentre alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme. Tra le possibile cause un improvviso colpo di sonno, l’uomo stava rientrando a casa da un turno di lavoro notturno.

Sul luogo del sinistro i vigili di Polizia Municpale e un’ambulanza infermieristica della Pubbloica Assistenza: dopo le prime cure prestate sul posto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.