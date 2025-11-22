Viaggio Erasmus per gli studenti dell’Istituto Agrario

Si è conclusa l’esperienza Erasmus per le classi IV F e IV G dell’indirizzo “Biotecnologie sanitarie” dell’Istituto tecnico Anzilotti che hanno trascorso una settimana in Ungheria, a Budapest, nell’ambito di un progetto di mobilità internazionale.

Durante la loro permanenza, i ragazzi hanno frequentato le lezioni in lingua inglese nella scuola Szent II. János Pál Iskolaközpont su argomenti quali economia sostenibile e ambiente e ideato un elaborato finale: un business plan aziendale, esperienza in cui si sono messi in gioco, dal parlare in pubblico al reperire materiale per la ricerca.

L’Anzilotti è polo accreditato Erasmus+ già da alcuni anni e sostiene progetti a lungo termine a sostegno della mobilità delle studentesse e degli studenti e di tutto il personale della scuola, docente e non docente.

Nel corso delle Giornate della Cultura Scientifica, il 29 e 30 novembre, info su http://www.agrariopescia.edu.it i docenti referenti presenteranno le iniziative in corso e quelle per il prossimo anno.