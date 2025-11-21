A SCUOLA DI CARTAPESTA. Il Carnevale di Veneri entra in classe. Le foto

L’obiettivo, neanche a dirlo, è far divertire i piccoli studenti delle scuole d’infanzia ed elementari del territorio, ed insegnare loro l’antica arte della lavorazione della cartapesta.

Ecco dunque che il Carnevale di Veneri, prossimo alla 43^ edizione, ENTRA nelle scuole. Lo sta facendo in questi giorni, in alcune classi della primaria del Rita Levi Montalcini e nell’infanzia Asili Infantili. Nelle prossime settimane seguiranno altri incontri.

Il compito di questi giovani, entusiasti e laboriosi bambini è…restaurare alcune delle vecchie maschere del Carnevale e dargli nuova vita per le prossime edizioni della festa. Carta di quotidiani, carta assorbente da cucina o carta igienica, acqua, farina e colla vinilica. Sono gli ingredienti per fare della buona cartapesta. E poi pitture acriliche per ridare colore.

Un’esperienza unica, hanno detto le insegnanti coinvolte nell’iniziativa e ora…”rimbocchiamoci le maniche!”.