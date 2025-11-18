Pescia Antiqua edizione speciale con tantissimi eventi

Pescia Antiqua edizione speciale quella di domenica 23 novembre.

La manifestazione sarà organizzata come sempre all’interno del centro storico: Piazza Mazzini ospiterà le bancarelle dell’antiquariato selezionato; Borgo della Vittoria i banchi della gastronomia; via Andreotti le bancarelle del vintage, del riuso, bigiotteria, abbigliamento di seconda mano, accessori firmati e tante curiosità.

Le bancarelle si estenderanno anche in via Ricasoli, via Buonvicini e in Piazza XX Settembre dove verrà organizzato il mercatino delle stelle di Natale, piante e fiori, addobbi per l’albero e per la casa.

In via Santa Maria e piazza del Grano troveranno spazio gli intrattenimenti per i bambini con i personaggi della fantasia e i magnifici pony e cavalli del centro ippico La Pieve.

Apertura e visita gratuita della Pinacoteca del complesso museale di San Michele e ingresso e visita con unico biglietto del Museo Civico, del Palagio e della Gipsoteca dedicata a Libero Andreotti con i loro inestimabili capolavori.

Inoltre, grazie ai volontari delle associazioni Quelli con Pescia nel cuore e Officina delle arti , sarà possibile visitare i principali siti museali, monumenti e angoli caratteristici della città.

In occasione della GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE fissata per martedì 25 novembre, Pescia Antiqua, alle 15 ospiterà i flashmob della scuola SLIM 4 LIFE “chi danza non domina: il ritmo è rispetto e responsabilità”