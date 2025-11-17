RIMPASTO DI GIUNTA. Un ex consigliere comunale di Buggiano tra i nuovi assessori

RIMPASTO DI GIUNTA COMPLETATO

Il sindaco Riccardo Franchi, con i più stretti collaboratori, ha ultimato le consultazioni con i rappresentanti delle liste che hanno sostenuto la sua candidatura nel maggio 2023.

Via Alina Coraci (dimessasi lo scorso settembre), via Vittorio De Cristofaro (l’ex viceprefetto presso la Prefettura di Pistoia, già due anni fa, quando fu nominato assessore, aveva già dichiarato che il suo incarico non sarebbe andato oltre la metà del mandato) e via, si tratta di una sorpresa dell’ultim’ora, Maurizio Aversa, nominato assessore appena un anno e mezzo fa.

I NUOVI ASSESSORI►►► I pesciatini Matteo Leggio e Claudia Massi, e Giacomo Ghilardi, di Borgo a Buggiano.

Matteo Leggio, già consigliere comunale con delega ai Rapporti con le Associazioni, secondo eletto nella lista Pescia è di Tutti. 26 anni, già laureato in Lettere Moderne, prossimo alla Laurea magistrale in Filologia Moderna. Residente a Pescia.

Claudia Massi, storica, dal 2022 responsabile scientifico dei Musei di Pescia. Nata a Pescia nel 1969, è architetto, laureata con lode alla Facoltà di Architettura di Firenze. Residente a Pescia. Ha collaborato al dossier Unesco per le ville medicee e seguito l’intero iter della candidatura transnazionale come esperta di Montecatini Terme per il suo inserimento nella World Heritage List.

Giacomo Ghilardi, classe 1986, impiegato alla Regione Toscana, esperto di Fondi Comnunitari, consigliere comunale del comune di Buggiano nel 2014 e nel 2019 eletto nella lista civica Centro e Sinistra per Buggiano a sostegno delle candidature dei sindaci Andrea Taddei, prima, e Daniele Bettarini, dopo.