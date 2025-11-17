BUON NATALE SOCIO! Scambio di auguri con la Banca. Con Leonardo Fiaschi è tutto da…ridere!

“Abbiamo voglia di stare insieme…! Abbiamo voglia di salutarci con una stretta di mano e condividere eventi pieni di emozioni. Tra poche settimane sarà Natale”.

Comincia così l’invito che Banca di Pescia e Cascina ha rivolto ai suoi Soci a pochi giorni dal Natale per partecipare all’evento Buon Natale Socio 2025, venerdì 5 dicembre a partire dalle 19 e 30.

La location è la stessa della precedente edizione, il Pala Todisco a San Giuliano Terme, ritenuta funzionale e baricentrica tra le diverse aree di competenza della Banca.

►►► Sarà presente anche il comico Leonardo Fiaschi che terrà compagnia con monologo tutto da…ridere! Come prenotare se sei Socio

Si tratta di un momento conviviale, per raccontare la Banca sul territorio e per uno scambio di auguri, ai quali i Soci potranno partecipare anche con un accompagnatore.

L’evento si aprirà con un buffet offerto ai Soci con accompagnatore che intenderanno partecipare, con i saluti e gli interventi del presidente Franco Papini e del direttore generale Antonio Giusti. Seguirà un monologo tutto da ridere del comico Leonardo Fiaschi.

I Soci potranno raggiungere il luogo dell’evento con mezzo proprio (la location è facilmente raggiungibile da Lucca e da Cascina – ampio parcheggio) o con Bus in partenza da Pescia, davanti al mercato dei Fiori nuovo, in via Salvo D’Acquisto, alle 18,30. Chi usufruirà del servizio bus potrà parcheggiare l’auto all’interno dell’area mercatale, gratuitamente.

►►► E’ obbligatoria la prenotazione, anche per l’eventuale passaggio in bus, che può essere effettuata sul sito www.bancadipesciaecascina.it ►►► EVENTI SOCI Clicca qui se sei Socio