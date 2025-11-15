Noemi alla finale nazionale Coppa Italia Rally

Noemi Artino è pronta alla sua prima esperienza di spessore, quella che la proietterà nella bagarre della Finale Nazionale Coppa Italia Rally. Ambientazione dell’evento saranno le prove speciali del Rally Tirreno-Messina, contesto che la vedrà al via su una Renault Clio Rally5 schierata dal team BR Sport e condivisa con Leonardo Matteoni.

Noemi Artino, che ha conquistato l’accesso alla finale grazie alla vittoria della Coppa Rally di Zona 7 femminile, ha inanellato una serie di risultati utili in stagione vincendo il confronto “rosa” al Rally di Reggello e due seconde posizioni al Rally Casciana Terme e al Rally Città di Pistoia, con la sua vettura contrapposta ad esemplari di categoria superiore.

Per la portacolori della scuderia ART Motorsport 2.0, il Rally Tirreno-Messina rappresenta una valida occasione di crescita al di fuori dei confini regionali, la sesta partecipazione di una stagione sportiva soddisfacente.

Pianificata una copertura media capillare con live su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) e dirette streaming.

Nella foto (free copyright Amicorally): Noemi Artino in azione.