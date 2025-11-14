VERIFICA DI META’ MANDATO. Attesa per il rimpasto in Giunta

E’ questione di giorni. Il sindaco Riccardo Franchi, con i più stretti collaboratori, sta ultimando le consultazioni con i rappresentanti delle liste che hanno sostenuto la sua candidatura nel maggio 2023, poi comunicherà il rimpasto in Giunta di metà mandato, come ampiamente annunciato nelle settimane scorse.

C’è da sostituire Alina Coraci, assessore a pubblica istruzione, cultura e gemellaggi, dimessasi lo scorso settembre. Poi c’è Vittorio De Cristofaro, assessore con deleghe a Bilancio, Personale, Urbanistica e Lavori pubblici. L’ex viceprefetto presso la Prefettura di Pistoia, già due anni fa, quando fu nominato assessore, dichiarò che il suo incarico non sarebbe andato oltre la metà del mandato.

Si parla anche di un altro assessore, o assessora, pronto a fare un passo indietro. Staremo a vedere. Gli altri assessori in carica sono oggi Luca Tridente, Maurizio Aversa e Cristiana Inglese.

I SOSTITUTI ►►► Difficile fare pronostici. Il sindaco Riccardo Franchi potrebbe decidere di promuovere qualche consigliere comunale o candidato di lista, magari giovane, per rivitalizzare l’azione amministrativa, creare nuovo consenso ed entusiasmo. In quel caso si potrebbe pensare a Matteo Leggio, consigliere comunale con delega ai Rapporti con le Associazioni, secondo eletto nella lista Pescia è di Tutti. O a Gianluca Benedetti, candidato nella lista Una Storia Nuova. Ma si tratta naturalmente di ipotesi…

Il Partito Democratico, dal canto suo, potrebbe però rivendicare un assessorato. Se così fosse, in pole position ci sono i consiglieri comunali Simone Bertini e Elisabetta Pezzi. E Marco Niccolai, già consigliere regionale, responsabile nazionale del “Dipartimento aree interne”. Un assessorato di peso cui sarebbero naturalmente attribuite le deleghe più pesanti.

Franchi potrebbe però decidere di pescare nella società civile. In quel caso, inutile addentrarci in pronostici…