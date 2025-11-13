IL CIBO, ALLEATO DEL TUO BENESSERE. Incontro con Chiara Giuntoli

Il cibo può diventare il tuo alleato di benessere.
Mercoledì 19 novembre si terrà un incontro informativo gratuito sulla nutrizione con approfondimento sull’alimentazione vegetale, un’occasione imperdibile per fare chiarezza sui benefici e le strategie di un’alimentazione consapevole.
A guidare la discussione sarà Chiara Giuntoli, dottoressa biologa nutrizionista esperta del settore. La dottoressa Giuntoli condividerà la sua esperienza e le più recenti evidenze scientifiche per illustrare come pianificare una dieta vegetale completa ed equilibrata.
QUANDO ►►► Mercoledì 19 novembre alle 17,30
DOVE ►►► LAMM, via D’Acquisto, 39
INFO E PRENOTAZIONI ►►► Posti limitati, telefonare allo 0583 581491
