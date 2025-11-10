Orientati. Scegli il tuo futuro? Salone dell’orientamento

Mercoledì 12 e giovedì 13 novembre torna Orientati. Scegli il tuo futuro?!

Il Salone dell’Orientamento dedicato a chi deve scegliere la scuola superiore o il percorso post diploma. Due giornate per scoprire tutte le opportunità formative della provincia di Pistoia, incontrare docenti e studenti, fare domande e chiarirsi le idee sul proprio futuro.

Centro Mati 1909 – Via Bonellina 46 a Pistoia

Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; giovedì dalle 9 alle 13.

Per info: 0573 374279 -0573 374575 o saloneorientamento@provincia.pistoia.it