Torna al successo la Cestistica in un arrivo in volata

Finalmente la Cestistica ritorna a sorridere imponendosi 68-64 contro il Cosmocare Pisa. Un successo sofferto, sulla falsa riga delle due precedenti uscite, ma stavolta i ragazzi di coach Pellegrini riescono a portare a casa i due punti. Partenza lenta dei pesciatini con i pisani che ne approfittano e mettono il “muso” avanti sul +5, 20-15 al 10′; un divario che tocca il +11, 42-31 all’intervallo lungo. La Cestistica non reagisce e non riesce ad uscire fuori dal tunnel. La pausa porta sicuramente i suoi benefici e le mura del PalaBorelli hanno sicuramente tremato perché al rientro in campo l’atteggiamento dei rossoverdi è ben altro. Squadra viva, più presente su entrambi i fronti e divario che al 30′ è sceso sul -3, 51-48. Pescia si rianima e continua a spingere riuscendo a ribaltare il risultato e conquistando la vittoria.

Tabellino: Ulivieri 1, Fossetti ne, Sodini 13, Ciervo 3, Zardo 7 (nella foto), Bini 13, Bigi 5, Ghera ne, Rosi ne, Meacci 15, Chiappini ne, Pinzani 11.