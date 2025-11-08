Cestistica davanti al suo pubblico per ritornare a sorridere

Operazione riscatto per la Cestistica che affronterà domani, domenica, alle 18 il Cosmocare Pisa. I pesciatini sono reduci da due passi falsi consecutivi, contro Livorno e Carrara, facendola scivolare al nono posto e hanno tutte le intenzioni di ritornare al successo per ritrovare morale e non perdere ulteriormente terreno. Per gara di domani, coach Pellegrini dovrebbe recuperare Sodini, assente ancora Niccolai, mentre Ghera dovrà attendere ancora due settimane prima di tornare a calcare il parquet.

I pisani, fanalino di coda con due punti, sono alla ricerca di una svolta della stagione e arriveranno al PalaBorelli per provare a fare lo sgambetto a Bini (nella foto) e compagni. Notizia della ultima ora le dimissioni di Stefano Dari dall’incarico di allenatore. La guida tecnica sarà affidata temporaneamente al vice Lorenzo Puschi.