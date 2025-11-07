CHI L’HAI VISTO? cerca Piera Pinna. Il marito: “Legatissimi”. I dubbi dei parenti

La sparizione di Pietrina Pinna, conosciuta come Piera, è stata nuovamente al centro della trasmissione Chi l’ha visto, mercoledì 5 novembre su Rai Tre, condotta da Federica Sciarelli.

Nel lungo servizio, l’inviato è andato a San Miniato, dove Piera ha un’azienda agricola, ad intervistare l’anziano marito Remo, e a Medicina, nei luoghi dell’incredibile sparizione.

“Alle otto e trenta è scesa dall’auto -ha detto Remo all’intervistatore-, e per un paio di ore siamo rimasti in contatto. Le urlavo <Pieraaa, Pieraaaa, dove sei?>, e lei mi rispondeva <Sono qui Remo, sono qui. Ora arrivooo>. I due si sarebbero parlati fino almeno alle 10 quando si è interrotto ogni tipo di contatto. Remo ha cominciato ad urlare <Aiutoooo, aiutooo>, ed a suonare il clacson. Fino a quando sono giunti i soccorsi.

I due, stando al racconto del giornalista di Rai Tre, avevano in mente di vendere l’attività agricola e trasferirsi a Firenze, vicino al figlio Ario. E magari acquistare un camper per “girare il mondo“. “Eravamo legatissimi“, ha detto ancora Remo.

I DUBBI DEI PARENTI DI PIERA ►►► I parenti di Piera hanno reagito con un lungo post su Facebook. “Il servizio di Chi l’ha visto? lascia noi parenti in Sardegna con molti piú dubbi di quanti ne avessimo giá“, è scritto.

“Quello che ci fa sorgere ancora più dubbi, è il dettaglio emerso, di sabato 20 settembre: nel servizio viene detto che alle 13 e 30, nel punto vendita a Empoli, il furgone di Piera era all’interno dell’azienda agricola ma, con il cancello chiuso a lucchetto”.

“Per quale motivo? Si tratta di un’anomalia, visto che Piera utilizza quel mezzo per andare e tornare da San Miniato. Chiediamo ancora aiuto: in particolare alle persone di Empoli, ai clienti di Piera, di aiutarci a ricostruire la giornata del 20 settembre. Qualcuno ha parlato con lei? Sembrava normale o era turbata per qualcosa? A che ora è stata vista? È ritornata a San Miniato senza il furgone ed è tornata successivamente a riprenderlo?”.