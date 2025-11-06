La Cestistica si ferma a Carrara. Non bastano i 18 punti di Pinzani

Sconfitta esterna per la Cestistica sul parquet di Carrara per 72-59. Una gara decisa nei primi due quarti con i biancoazzurri, padroni di casa, a menare le danze e chiudendo all’intervallo lungo sul +13, 43-30. I pesciatini, segnati dal lutto per la scomparsa di coach Giuntoli, hanno provato a reagire aggiudicandosi la terza frazione, 16-12, ma Carrara ha subito spento le flebili speranze di riaprire l’incontro rispondendo nell’ultimo quarto, 17-13, il parziale, difendendo alla fine il vantaggio del primo tempo. Ancora fermo ai box capitan Ghera, in panchina ad onor di firma, si è invece rivisto in campo Ciervo, per lui 15′.

Ora testa al prossimo appuntamento, domenica alle 18, contro il Cosmocare Cus Pisa.

Tabellino: Ulivieri 4, Bigi 4, Fossetti, Ghera ne, Ciervo, Meacci 9, Zardo 14, Chiappini, Bini 10, Pinzani 18.