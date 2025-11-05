Domenica 23 novembre Medicina in festa con il Mercatino di San Martino. Una giornata di festa, tradizione e buon cibo nel cuore della Valleriana. Dalle 11 mercatino artigianale e del riuso mentre nel pomeriggio necci.

Un’occasione per curiosare tra le bancarelle, gustare i sapori dell’autunno insieme agli artigiani e artisti di Pandora.