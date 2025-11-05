LA PENNA NON E’ PIU’ UN SEGRETO. Escursione con Romina Biagi. Come partecipare

“Le pietre ci raccontano di veglie invernali, di risate…”

ESCURSIONE SULLA PENNA DI LUCCHIO

QUANDO ►►► Escursione DOMENICA 9 NOVEMBRE con la guida ambientale Romina Biagi.

Ritrovo alle 8,30 al parcheggio della chiesa dei santissimi Andrea e Lucia di Pontito. Escursione ad anello di 13 km con 700 metri di dislivello positivo.

Sono obbligatorie scarpe da trekking, portarsi il pranzo al sacco e acqua almeno 1 litro. La salita alla Penna è classificata con un livello di difficoltà EE cioè escursionisti esperti.

INFO E PRENOTAZIONI ►►► Romina Biagi telefono o whatsapp 333 2182741