LA PENNA NON E’ PIU’ UN SEGRETO. Escursione con Romina Biagi. Come partecipare

“Le pietre ci raccontano di veglie invernali, di risate…”
ESCURSIONE SULLA PENNA DI LUCCHIO
QUANDO ►►► Escursione DOMENICA 9 NOVEMBRE con la guida ambientale Romina Biagi.
Ritrovo alle 8,30 al parcheggio della chiesa dei santissimi Andrea e Lucia di Pontito. Escursione ad anello di 13 km con 700 metri di dislivello positivo.
Sono obbligatorie scarpe da trekking, portarsi il pranzo al sacco e acqua almeno 1 litro. La salita alla Penna è classificata con un livello di difficoltà EE cioè escursionisti esperti.
INFO E PRENOTAZIONI ►►► Romina Biagi telefono o whatsapp 333 2182741
