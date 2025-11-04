Podio tutto TSN Pescia al 1° Trofeo d’Inverno

Al poligono di tiro a segno di Siena è andata in scena la 1° prova del Trofeo d’Inverno. Una competizione sportiva impostata su due incontri regionali che vedrà la successiva sfida in programma al poligono di Carrara mentre la finale Nazionale avrà luogo al poligono di Fuorigrotta a Napoli dal 5 al 7 dicembre.Le specialità interessate sono carabina e pistola a dieci metri e, oltre al campionato d’inverno, sarà disputata anche la finale Nazionale del Campionato Giovanissimi su le stesse specialità più il bersaglio mobile.In questa prova i risultati migliori per il TSN Pescia arrivano dal settore giovanile con un podio tutto pesciatino. Nella categoria giovanissimi specialità carabina in appoggio, oro per Jacopo Silvestri, argentoper Lapo Ercolini e bronzo per Ettore Rosellini mentre nella categoria allievi di carabina argento per Gioele Silvestri. Due quinto posti rispettivamente per Fabio Incerpi in C.10 ragazzi e Giosuè Principe in P.10 Allievi, sesto posto per Lisa Masotti e ottavo per Grazia Carreri ambedue pistola categoria donne, decimo posto per Giacomelli Elia in P.10 ragazziBene anche nella pistola con Giuliano Cerchiai e Antonio Frateschi categoria Master, Matteo Calamari e Moreno Cesaretti in P.10 Uomini.