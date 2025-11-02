Il Pescia suona la quinta e vola al comando del girone in compagnia del Ghivizzano approfittando della sconfitta interna del Cintolese contro il Borgo a Mozzano.
Sotto una pioggia ininterrotta, i rossoneri violano Castiglione per 2-1. Al 6′ la partita si sblocca con Pacini con una conclusione in diagonale che finisce all’incrocio dei pali. Al 36′ il pareggio dei locali su calcio di rigore realizzato da Turri. Nella ripresa i garfagnini provano estenuamente a difendere il pareggio ma al 88′ è ancora Pacini a realizzare il gol vittoria.
Con una doppietta di Pacini il Pescia vola in testa al campionato
