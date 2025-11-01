SPACCIO DI HASHISH E COCAINA. In arresto due marocchini ad Altopascio

Ad Altopascio, i Carabinieri della locale Stazione con una Squadra della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno arrestato due uomini, un 24enne ed un 30enne, entrambi marocchini, nullafacenti e senza fissa dimora, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno fermato il veicolo sul quale viaggiavano i due uomini, una Volkswagen Polo presa a noleggio, mentre stava procedendo con un’andatura decisamente più lenta rispetto al flusso veicolare.

Durante il controllo dei documenti, dall’interno dell’abitacolo proveniva un forte e persistente odore di cannabinoidi. I due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale, poi estesa anche al veicolo, nel corso della quale sono stati rinvenuti, occultati sotto il piantone dello sterzo, 30 dosi di sostanze stupefacenti e precisamente 5 contenenti hashish, per un peso complessivo di 15 grammi e 25 di cocaina, per un peso complessivo di 20 grammi, inoltre erano in possesso anche della somma di 265,00 euro, ritenuta verosimilmente provento delle attività di spaccio.