Pescia a Castiglione in cerca della cinquina. Vietato sottovalutare l’avversario

Trasferta garfagnina per il Pescia sul campo dell’Atletico Castiglione, penultimo con 4 punti e reduce dalla sconfitta per 4-1 sul campo del Borgo a Mozzano.

I rossoneri sono reduci dal quarto successo consecutivo e cercano punti importanti per allungare la striscia positiva e rimanere nelle posizioni di vertice, consapevoli però che non dovranno fare l’errore di sottovalutare l’avversario che scenderà in campo per ritrovare il sorriso e provare ad uscire velocemente dai bassifondi di classifica.