Un successo che vale doppio. Tanti minuti ai giovani

Secondo successo consecutivo per la Cestistica che viola Castelfranco e resta agganciata al secondo posto alle spalle della coppia di testa composta da Gea Grosseto e Libertas Lucca.

<È stata una gran bella vittoria – ha esordito coach Pellegrini. Nei primi due quarti siamo stati bravi a rimanere in partita nonostante la loro aggressività e le alte percentuali al tiro. Nella ripresa abbiamo decisamente cambiato lo spartito e i ragazzi hanno avuto una bellissima reazione su entrambi i lati del campo, trovando fluidità in attacco con canestri anche in transizione ma soprattutto in difesa dove siamo stati bravi a chiudere spazi e vietare le penetrazioni>.

<Sono contento soprattutto, aldilà del risultato che certamente conta, perché riuscire a vincere in trasferta in una situazione decimata come la nostra, facendo giocare molti minuti i giovani ha un valore doppio – ha concluso il tecnico rossoverde>.