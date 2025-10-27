Colpo esterno della Cestistica. Cuore e determinazione più forti delle difficoltà

Vittoria esterna per la Cestistica che si impone sul parquet di Castelfranco per 65-58. Due punti conquistati con il cuore e la determinazione che hanno nettamente superato le difficoltà dovute alle assenze di Ghera e Ciervo e con un Pinzani al rientro dopo un lungo stop.

Partita tutta in salita per i rossoverdi costretti ad inseguire sin dal primo quarto chiuso sotto di 8 lunghezze, 18-10, e divario che scende a -6, 34-28 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto i ragazzi di coach Pellegrini riescono a venir fuori e prendere quel piccolo vantaggio che riescono a gestire fino all’ultima sirena.

Tabellino: Bendinelli, Bigi 8, Sodini 15, Meacci 8, Chiappini, Niccolai 2, Ulivieri 8, Fossetti, Rosi, Zardo 5, Bini 16, Pinzani 3.