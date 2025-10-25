Pescia allo stadio dei Fiori alla ricerca del poker

Obiettivo poker di vittorie per il Pescia impegnato tra le mura amiche contro il Fornaci; fischio di .

Gli avversari, 14° in classifica con tre punti e reduci dal pareggio casalingo ottenuto contro il fanalino di coda Diavoli Neri Gorfigliano, sono sulla carta squadra abbordabile, ma capaci proprio contro avversari più blasonati come Chiesina Uzzanese e Ghivizzano di creare non pochi pericoli.

I rossoneri si presentano alla sfida reduci dalla bella vittoria esterna di Gramolazzo contro il New Team e cercano allo stadio dei Fiori tre punti importanti per rimanere agganciati al trenino delle seconde della classe alle spalle della capolista Cintolese.