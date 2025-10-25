Obiettivo poker di vittorie per il Pescia impegnato tra le mura amiche contro il Fornaci; fischio di .
Gli avversari, 14° in classifica con tre punti e reduci dal pareggio casalingo ottenuto contro il fanalino di coda Diavoli Neri Gorfigliano, sono sulla carta squadra abbordabile, ma capaci proprio contro avversari più blasonati come Chiesina Uzzanese e Ghivizzano di creare non pochi pericoli.
I rossoneri si presentano alla sfida reduci dalla bella vittoria esterna di Gramolazzo contro il New Team e cercano allo stadio dei Fiori tre punti importanti per rimanere agganciati al trenino delle seconde della classe alle spalle della capolista Cintolese.
Pescia allo stadio dei Fiori alla ricerca del poker
