Pescia Antiqua e attività collaterali. Una domenica di festa

Ultima domenica del mese e domenica 26 consueto appuntamento con Pescia Antiqua.

Molte le manifestazioni in programma collocate in luoghi diversi della città ma unite dalle bancarelle di Pescia Antiqua che torna nella sua sede tradizionale di piazza Mazzini e del centro storico.

In Piazza Mazzini verranno collocate le bancarelle dell’antiquariato selezionato e dell’artigianato di qualità, mentre i prodotti tipici della gastronomia regionale troveranno spazio in Borgo della Vittoria mentre in via Andreotti, via Ricasoli e via Buonvicini il mercatino del vintage e del riuso.

Possibilità, con unico biglietto di ingresso, di visita del Museo Civico e del Palagio con apertura mattutina e pomeridiana.

Visita gratuita anche al complesso monumentale di San Michele ed ai preziosi dipinti della pinacoteca.

In tutto il centro storico e ai monumenti più rappresentativi sarà attivo il “TROVAMI A PESCIA: la città apre i suoi tesori” con visite guidate organizzate dai volontari delle associazioni Officina delle arti e Quelli con Pescia nel cuore.