ACCOLTELLANO PAKISTANO. Arrestati due nordafricani a Montecatini Terme

La Polizia di Stato del Commissariato di Montecatini Terme ha tratto in arresto due soggetti nordafricani che si sono resi responsabili del reato di tentato omicidio.

I FATTI ►►► La vittima, un cittadino pakistano, regolare sul territorio nazionale, si trovava temporaneamente a Montecatini Terme per ragioni di lavoro. Dopo aver avuto una lite con i suoi aggressori (il fatto è avvenuto nelle prime ore notturne), ha cercato di fuggire e, nel mentre era rincorso, è caduto per terra subendo una brutale aggressione con numerose coltellate.

Pervenuta segnalazione a questo Commissariato tramite 112 NUE , Squadra volante, Squadra di Polizia Giudiziaria e Polizia Scientifica prontamente interessati sono immediatamente intervenuti, visionando con massima celerità le telecamere di un vicino esercizio commerciale così riuscendo a contraddistinguere i tratti somatici e l’abbigliamento indossato dagli autori, mentre la vittima veniva trasportata in Pronto Soccorso per le cure mediche.

E’ iniziata così una serrata caccia ai responsabili intercettati in brevissimo tempo mentre stavano tentando di sfuggire alla ricerca nascondendosi in posti di fortuna. Entrambi sono ora in carcere.