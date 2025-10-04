Il Tiro a segno Pescia presente alle finali nazionali di Tor di Quinto

Si sono disputate al poligono di Tor di Quinto le finali Nazionali del Campionati Italiani Juniores Ragazzi e Allievi. Lo stesso poligono che ospitò nel 1960 le Olimpiadi e che oggi, dopo i recenti interventi di ammodernamento, conta ben 50 linee elettroniche per pistola e carabina a 50 metri, altrettante per le discipline a 10 metri, oltre naturalmente ai due doppi impianti di pistola standard e uno di pistola automatica.



Era presente anche il Tiro a Segno di Pescia con la metà del numero di tiratori rispetto alle precedenti edizioni. Tre gli atleti pesciatini che si sono recati nella città capitolina con l’intento di portare a casa una medaglia, purtroppo questa volta non ci sono riusciti,

Miglior finalista Giosuè Principe, categoria allievi di Pistola, ammesso ai campionati in 57° posizione e grazie al record personale sale in 27° posizione assoluta. Altri partecipanti Daniele Vannoni, categoria uomini gruppo B in Carabina a 10 metri e Giuliano Cerchiai, Gran Master, finalista in due specialità, Pistola a 10 metri e Pistola Libera a 50 metri, ambedue sono rimasti nelle posizioni d’ingresso.

La stagione sportiva però non è ancora finita visto che sono in programma due prove del campionato d’inverno da disputare in Toscana: il Trofeo delle Regioni, la finale del campionato d’inverno e la finale del campionato giovanissimi in calendario al poligono di Fuorigrotta a Napoli.