RADICI E SAPERI – L’Istituto Agrario di Pescia oltre il secolo. Presentazione del libro

Venerdì 3 ottobre alle 16.30 presso il Museo Gipsoteca “Libero Andreotti” presentazione del libro “RADICI E SAPERI – L’Istituto Agrario di Pescia oltre il secolo” di Pier Luigi Galligani e Andrea Voirgar.

Il volume ripercorre la storia centenaria di un’importante istituzione pesciatina e della Valdinievole, attraverso le note, i ricordi e la ricostruzione degli autori, che di quelle vicende sono stati protagonisti.

Una scuola nata all’inizio del ‘900 che ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante nella formazione dei giovani e che molto ha contribuito allo sviluppo dell’agricoltura in tutto il territorio della Valdinievole.

Il libro narra i fatti con rigore storico e precisi riferimenti ove scorrono le vicende che hanno riguardato anche la scuola italiana nel suo complesso e l’evoluzione sociale ed economica dell’area ove l’Istituto ha operato e della trasformazione dell’agricoltura che ha interessato il ventesimo secolo.

La pubblicazione è stata sostenuta in buona parte dalla Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo.

Il dibattito sarà moderato da Francesca Giurlani, già dirigente dello stesso istituto.